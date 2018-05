Zoopalco poetry slam

Bologna in Lettere: Festival Multi-disciplinare di Letteratura Contemporanea si propone al pubblico come appuntamento consolidato nel panorama delle manifestazioni nazionali (e non solo nazionali) che si diano come fine ultimo la diffusione, la promozione, della poesia contemporanea come realtà viva. Il Comitato è formato da figure provenienti da diverse esperienze nel campo dell'arte performativa, della letteratura, della musica e dell'insegnamento e che da anni operano sul territorio bolognese.



ZooPalco: Atomi artistici di carattere performativo: strilla, sillabe, microfoni e china, senza limiti d'Ancien Reading. In breve: eventi di Open Mic.