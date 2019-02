Il Docu-Concerto che racconta la storia del Piccolo Coro dell’Antoniano tra canzoni, filmati inediti, interviste, foto d’epoca.



La prestigiosa cornice di Palazzo Monsignani Sassatelli a Imola (via Emilia, 69) ospita il Docu-Concerto: «ZUM ZUM ZUM. Zumando dal Piccolo Coro ai Vecchioni di Mariele» con il Coro degli ex bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, domenica 17 febbraio alle ore 17.00, nella Sala «Mariele Ventre» intitolata nel 2003 proprio alla storica direttrice del Piccolo Coro scomparsa il 16 dicembre 1995.

Il Docu-Concerto ZUM ZUM ZUM, ideato e realizzato da Testimonianze Musicali (il sito che raccoglie e racconta storia e storie dell’Antoniano) riprende il nome della sigla della famosa trasmissione televisiva Canzonissima cui anche il Piccolo Coro partecipò, nel 1968; lo storico brano aprirà il concerto, che proseguirà con altre tredici canzoni cult che hanno fatto la storia del Piccolo Coro dell’Antoniano (tra queste, due del repertorio dello Zecchino d’Oro interpretate dalle soliste originali), intervallate da notizie, foto d’epoca, interviste e filmati storici.

«Vecchioni» è il nome che Mariele Ventre era solita dare ai bambini che uscivano dal coro per raggiunti limiti di età: i canterini di allora hanno scelto di chiamarsi «Vecchioni di Mariele» con la volontà di mantenerne vivo il ricordo e il repertorio, tramandando così una storia musicale che non è solamente parte della loro vicenda personale, ma che appartiene anche a tutti i bolognesi, e non soltanto a loro. Il Piccolo Coro dell’Antoniano, fondato a Bologna alla fine del 1963 da Mariele Ventre insieme a Padre Berardo Rossi, e successivamente affidato dal 1995 a Sabrina Simoni, rappresenta infatti la storia musicale internazionale dell'Infanzia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Imola, dai Servizi Museali Bologna e dall’Antoniano di Bologna, è organizzato grazie alla Fondazione Mariele Ventre e all’Accademia Internazionale Pianistica «Incontri col Maestro» di Imola, con il sostegno dell’ «Associazione Figli Spirituali ed Amici di Padre Luigi» e del Gruppo FAI di Imola.

L'ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/522567231571436/