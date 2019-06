Regione: aperto un 'Bando per un'Europa più unita e consapevole'

La Regione ha aperto 'Un bando per un'Europa più unita e consapevole'. Entro il 24 luglio, Comuni, Unioni di Comuni Città metropolitana, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro, possono presentare domanda di contributo per promuovere la conoscenza dell'Unione europea. Importante infatti, è inviare progetti e iniziative a sostegno della conoscenza del progetto di Unione europea per ottenere il contributo.

Gli interventi che saranno finanziati possono essere focalizzati sul processo di integrazione dei diritti/doveri, sul rafforzamento della partecipazione degli enti territoriali alle politiche ed alle opportunità europee, sulla comunicazione dei temi europei e sul contrasto alle fake news.