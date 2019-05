Centri di aggregazione per giovani dagli 11 a 18 anni

A Bologna esistono numerosi centri di aggregazione, non solo per adulti ma anche per giovani. E la fascia d'età compresa tra gli 11 e i 18 anni è spesso quella più complessa nel corso della crescita di un individuo. Anche per questo sono stati creati punti d’incontro e di socializzazione per preadolescenti ed adolescenti ,gestiti da educatori nei quali le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di acquisizione di competenze, di educazione alla legalità, alla cooperazione e alla solidarietà.

Il ruolo e compito degli educatori è quello di favorire il buon funzionamento del centro, di sostenere la realizzazione delle proposte, di stimolare stili di aggregazione positivi e modalità costruttive di risoluzione dei conflitti attraverso l'acquisizione di comportamenti basati sulla cooperazione. Gli adolescenti sono protagonisti, e tutto è orientato a un progetto educativo che si integra in un lavoro più vasto di comunità, attraverso la collaborazione con le scuole e le organizzazioni del territorio.

Attività dei centri

Sostegno ai compiti ed azioni, anche individualizzate, di contrasto alla dispersione scolastica

Progettazione e realizzazione di attività di protagonismo giovanile a favore della comunità

Laboratori espressivi e creativi quali musica, graffiti, ballo, cinema, cucina, fotografia, realizzazione di cortometraggi

Laboratori manuali quali aggiustaggio biciclette e riuso materiali, attività di informazione e prevenzione in relazione a tematiche e rischi che coinvolgono la fascia adolescenziale, uscite sul territorio.

Dove a Bologna

Online, nella sezione 'Scuola, educazione e formazione' del Comune di Bologna sono presenti tutte le attività messe in campo in questo vasto ambito. Di seguito l'elenco delle attività proposte, che riportano alle informazioni pubblicate in rete dall'Ente pubblico: