Emilia Romagna: maxi concorso per l'assunzione di 138 vigili urbani

In Emilia Romagna sarà indetto per la prima volta un concorso unico per l'assunzione di 138 vigili urbani: dopo il periodo di formazione prenderanno servizio in 20 amministrazioni locali tra Comuni, Unioni di Comuni e Province dell'Emilia-Romagna.

Il bando sarà pubblicato domani, 6 dicembre, e la procedura si concluderà a luglio con l'approvazione della graduatoria finale. La novità, come spiega la Regione in una nota, consentirà di reclutare personale qualificato con un risparmio senza precedenti.

Un iter che costerà alla Regione e agli enti locali coinvolti circa 850mila euro. Per selezionare ogni singolo nuovo agente il costo sostenuto sarà, in media, di 6.000 euro contro i 14.500 spesi quando ogni Comune bandiva un proprio concorso.

"Un risparmio di costi per oltre un milione di euro e un percorso innovativo per l'assunzione e l'inserimento lavorativo di 138 agenti di polizia locale- commentano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore al Bilancio Emma Petitti - sono i punti di forza di questa procedura che proprio in questi giorni verra' bandita dalla Regione. Sappiamo bene il ruolo fondamentale che ha la polizia locale", proseguono Bonaccini e Petitti. Per questo "abbiamo voluto puntare sulla valorizzazione e sulla formazione di figure professionali che saranno al servizio di tutti i cittadini emiliano-romagnoli. Formazione che terrà conto di tutte le esigenze di assistenza e sicurezza delle nostre comunità, e di presidio del territorio, nell'ambito ovviamente delle competenze che abbiamo come Regione ed enti locali e in stretta collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e le forze dell'ordine".