Monzuno: al via un laboratorio corale di voci femminili

Nella biblioteca comunale di Monzuno, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne , si svolgerà un laboratorio corale al quale tutte le donne sono invitate a partecipare. Il ritrovo è per domenica 24 novembre in via Casaglia 1 alle 14. Dalle 14:15 alle 17:30 ci saranno le prove d’insieme con il maestro Marco Cavazza, direttore del Coro femminile Mosaico di Valsamoggia.

A seguire alle 18 è previsto un concerto di chiusura del laboratorio, cui parteciperà il Coro Mosaico e la componente femminile della Corale Aurelio Marchi di Monzuno, diretto da Romana Benassi.

La partecipazione è gratuita.

Iscrizioni al numero 0516770307 oppure via e-mail a bibliomonzuno@comune.monzuno.bo.it