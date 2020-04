Aprile per 'riqualificarsi': corsi gratuiti di contabilità e lavoro in smart working

Corsi gratuiti per apprendere al meglio alcune dinamiche: è sufficiente non lavorare, avere un pc o tablet, la connessione a internet e la voglia di impegnarsi in una formazione fortemente riqualificante e contingente alle reali esigenze del periodo, volta ad aprire nuove e concrete possibilità professionali nei prossimi mesi in cui la graduale uscita del Paese dalla pandemia in corso

E' questo l'obiettivo dell’agenzia per il lavoro ADHR Group, grazie ai fondi stanziati dal Fondo Forma.Temp, nato per garantire la formazione ai lavoratori somministrati, ha in programma dal 16 aprile quattro corsi completamente gratuiti, fino al raggiungimento del numero massimo per ogni aula virtuale.

I primi in programma sono “Contabilità generale” e “Addetto al Customer Service e gestione del ruolo in smart working” al via dal 14 al 24 aprile.



Il primo corso approfondisce i principi della contabilità e della partita doppia, fino ad arrivare alle valutazioni di bilancio e alla fatturazione elettronica. Si rivolge a chi vuole intraprendere una carriera lavorativa all'interno degli uffici amministrativo/contabili delle aziende.

Il secondo corso risponde a esigenze decisamente attuali e richieste da numerose realtà aziendali, commerciali o produttive, PMI o grandi Aziende. La persona, responsabile del customer service da remoto, sarà formata su temi che vanno dalla funzione del proprio ruolo e la gestione del rapporto con il cliente, fino i cinque pilastri della comunicazione efficace, ipotizzando e indagando soluzioni, obiezioni e le strategie della comunicazione scritta. Sono 20 e 15 i posti disponibili nei due rispettivi corsi, e 80 e 56 le relative ore di formazione.

I corsi a maggio

“Selezione HR” e “Addetti al Magazzino e Logistica”, invece, saranno dal 27 all’8 maggio.

Il primo corso fornisce le basi del ruolo del recruiter e analizza tutte le fasi che portano alla selezione di un candidato: dalla comprensione dei bisogni dell’azienda cliente all’analisi del curriculum e, ancora, come costruire una strategia di social media recruiting e quali i segreti per impostare e gestire un colloquio di selezione di successo.

Il secondo corso, infine, fornisce una formazione mirata allo sviluppo di ogni competenza che un operatore addetto alla logistica deve possedere per essere sicuro e competente: non solo know how sulle attività di magazzino ma anche competenze a largo raggio nell’ambito della logistica e dei trasporti, in aziende sia di produzione sia di servizio.

Per iscriversi

Per iscriversi ai corsi: https://www.adhrformazione.it/corsi/corsi-attivi/

Per contatti scrivere a corsi@adhrformazione.it,

Per informazioni: https://www.adhrformazione.it

Aggiornamenti Facebook: https://www.facebook.com/adhrformazione/

Aggiornamenti Linkedin: https://www.linkedin.com/company/adhr-formazione/

