Vino: Carta Canta Academy, via al corso di formazione per professionisti

Carta Canta Academy è il primo corso di formazione ideato per perfezionare la preparazione dei professionisti che si occupano del servizio del vino. In programma ben 4 incontri a Bologna, a partire dal 7 ottobre, per un totale di 16 ore di lezione, offerti da Enoteca Regionale Emilia Romagna a titolari o responsabili di sala dei pubblici esercizi.

Durante le lezioni saranno affrontati temi centrali come la conoscenza dei vini regionali, ma anche la relazione con il cliente, la gestione dell’impresa ristorante, la comunicazione attraverso i social network e l’organizzazione di eventi. Il vino contribuirà, quindi, alla crescita professionale dei gestori in qualità di “ambasciatori” del territorio, fornendo loro contenuti unici e innovativi in linea con le nuove esigenze del cliente.

Il progetto

Lo scopo è mettere al centro il cliente e offrire una vera e propria esperienza indimenticabile per renderlo ambasciatore dello stile dell’Emilia-Romagna. Le prime due lezioni approfondiranno la conoscenza dei vini dell’Emilia e della Romagna, rispettivamente con la docente Ilaria Di Nunzio di Ais Romagna e Annalisa Barison, presidente di Ais Emilia.

La terza sarà condotta da Noi di Sala, la prima e più importante associazione nazionale che riunisce maitres di alcuni dei più prestigiosi ristoranti italiani. Docente sarà Rudy Travagli sommelier dell’Enoteca La Torre di Roma, con all’attivo esperienze all’Enoteca Pinchiorri di Firenze al ristorante britannico The Fat Duck.

Il tema sarà la gestione dell’impresa ristorante.

L’ultimo incontro sarà, invece, dedicato al tema della comunicazione e del marketing e sarà condotto da Silvia Baratta, titolare di Gheusis, una delle principali agenzie di comunicazione italiane nel settore enogastronomico.

Date e contatti

Gli incontri sono in porgramma il 7,14,21 e 28 ottobre al Best Western Plus Tower di Bologna. Per partecipare o chiarimenti contattare:

Tel. 0422 928954

e-mail: formazione@gheusis.com