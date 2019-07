Corsi per addetto alla conduzione di carrelli elevatori: durata e prezzi

Per condurre carrelli elevatori semoventi con elevatore frontale (muletto) è necessario seguire appositi corsi: chiunque voglia intraprendere questa professione, deve essere in possesso di un attestato rilasciato dopo il superamento di un apposito corso, che fornisce le conoscenze teorico-pratiche necessarie per legge (obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 e conformi all’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012).

Come accedere ai corsi

Per l’accesso al corso è richiesto normalmente il possesso della Patente B o di un certificato medico di idoneità alla guida.

Corsi che prevedono moduli teorici e pratici con una durata di almeno 12 ore, con la parte pratica che può variare a seconda del tipo di carrello elevatore di interesse.

Di seguito gli argomenti trattati nella formazione per addetti alla guida di carrelli semoventi:

- Norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare attenzione alle disposizione di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs 81/08).

- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno.

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi (caduta del carico, ribaltamento, ecc).

- Nozioni elementari di fisica (stabilità statica e dinamica, concetto di baricentro del carico e della leva, ecc).

- Componenti principali dei carrelli semoventi (forche e/o organi di presa, montanti di sollevamento, posto di guida con descrizione degli organi di comando e altro ancora).

Parte pratica

- Illustrazione componenti.

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche.

- Guida del carrello su percorso di prova (manovre a vuoto e con carico).

Per il rilascio dell’attestato è necessario il superamento di una prova teorica e di una prova pratica finale.

Ricordiamo, inoltre, che la formazione deve essere aggiornata ogni cinque anni seguendo un apposito corso.

Infine i prezzi con un costo del corso in genere inferiore ai 200 euro.

Corsi a Bologna

Alcuni enti a cui rivolgersi se si ha in programma di seguire un corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori:

Proleven

Corsidia

Sicureco.com

Formart

Scuoolaecorsi

