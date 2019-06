Come diventare bagnino: i corsi a Bologna

In spiaggia o in piscina il bagnino è una figura fondamentale per la sicurezza delle persone. Una vera e propria professione, che per essere svolta prevede prima il superamento di un esame e l'ottenimento di un brevetto, da rinnovare di volta in volta.

Come si diventa bagnino?

Per esercitare la professione di bagnino, bisogna essere in possesso del certificato di abilitazione da Bagnino di Salvataggio. Per conseguire l’attestato, è necessario frequentare un corso specifico organizzato e gestito dalla F.I.N - Federazione Italiana Nuoto, o dalla F.I.S.A - Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Il corso prevede numerose prove pratiche seguite da nozioni tecniche teoriche.

Al termine del corso è possibile conseguire il brevetto, suddiviso in tre tipologie:

brevetto P - per la piscina

brevetto IP - per laghi e piscina

brevetto MIP - per mare, laghi e piscina, e si ottiene dopo aver sostenuto un esame di fronte a un ufficiale della Capitaneria di Porto.

Le caratteristiche

Per essere un bagnino è necessario avere ottime capacità natatorie, un fisico allenato agli sforzi e all’attività sportiva, una predisposizione per aiutare gli altri, sangue freddo e attitudine al lavoro di squadra.

Questa fiugura deve essere costantemente attento e monitorare con attenzione quanto avviene in mare e sulla spiaggi, ma sopratutto sempre formato e aggiornaro in modo da potersi occupare della gestione delle emergenze balneari, in qualunque condizione, anche meteo.

Il bagnino è anche interlocutore della Capitaneria di Porto e del 118 per quanto riguarda la sicurezza nella balneazione.

I corsi a Bologna

Società Nazionale di Salvamento in via del Pilastro

Cusb: Corso Assistenti Bagnanti e Nuoto per salvamento

Federazione Italiana Salvamento Acquatico