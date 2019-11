Formazione: corsi gratis per laureati in materie scientifiche, umanistiche, giuridiche ed economiche

Nuovi corsi per laureati in discipline scientifiche ma anche umanistiche, giuridiche, economiche finanziati dalla Regione Emilia grazie a 900mila euro del Fondo sociale europeo.

Il progetto

Il progetto è rivolto a laureati da non più di 24 mesi in ogni area disciplinare, umanistica, sociale, giuridico-economica, scientifica, ed è stato presentato l'assessorecall’Università e alla Ricerca, Patrizio Bianchi, nel corso del convegno “Identità digitali e accesso ai servizi”, organizzato nell’ambito del Festival AftER – Futuri Digitali.

Il progetto è gestito in partnership da alcuni enti di formazione: Formindustria, Assoform Romagna, CIS, Cisita Parma, Fondazione Aldini Valeriani, Forpin, Ifoa, Il Sestante Romagna, Nuova Didactica. Nella progettazione e nella docenza di alcuni percorsi formativi partecipano UniMoRe, Alma Mater Studiorum di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università di Parma, Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, che collaborano anche al comitato tecnico scientifico, insieme al Cineca.

I percorsi

Ogni candidato, residente o domiciliato in Emilia-Romagna, con laurea sia triennale che magistrale o a ciclo unico, potrà iscriversi ad uno o più tra gli 8 progetti proposti, scegliendo i più idonei al proprio profilo, fino ad un massimo di 480 ore.

I percorsi attivati sono:

“Marketing analytics & business intelligence”, per introdurre i benefici dell’utilizzo dei Big Data in contesto di marketing e analisi di mercato

“Data journalism & ethics”, che fornisce competenze teoriche e capacità pratiche per la realizzazione di prodotti giornalistici data-driven, ovvero di articoli e inchieste incentrati prioritariamente sull’analisi quali-quantitativa di dati e informazioni statistiche

“Tecnologie e software di data science”, per comprendere i legami esistenti per il trattamento dei Big Data e per la memorizzazione in data base noSQL, cioè quelli appositamente realizzati per modelli specifici, con schemi flessibili per creare applicazioni moderne

“Strumenti di data analysis e visualization” propone i concetti fondamentali della “data analysis” e mette a fuoco le possibilità disponibili per elaborare e rappresentare graficamente i dati

“Artificial intelligence & machine learning” introduce gli studenti alle tematiche sull’intelligenza artificiale, attraverso inquadramenti teorici, casi applicativi, utilizzo di metodologie e tecnologie

“Applicazioni di deep learning” ha l’obiettivo di far comprendere l’architettura delle reti neurali profonde e di fornire competenze operative per utilizzare applicazioni basate su algoritmi di deep learning

“Internet of things e analisi predittiva” ha come scopo quello di preparare i destinatari alle implicazioni dei prevedibili impatti che l’Internet Of Things (IoT) avrà sulle esigenze di analisi dati delle aziende

“Project work settoriale” si occupa dei processi digitali eterogenei, con formati strutturati (database), e non strutturati (video, immagini, post sui social).ù

Iscrizioni

La partecipazione ai corsi è completamente gratuita, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo sociale europeo.

Per iscriversi occorre registrarsi al portale www.bigdata-lab.it/2edizione e selezionare i corsi di interesse attivi, fino ad un massimo di 480 ore di formazione. Il calendario dei corsi attivi verrà periodicamente aggiornato e gli utenti registrati potranno accedere al portale con le proprie credenziali ed iscriversi ai nuovi corsi disponibili. Gli iscritti saranno contattati per un colloquio di presa in carico al momento dell’iscrizione al primo corso presso l’ente e la sede di riferimento. Il colloquio individuale di presa in carico è previsto per tutti gli utenti iscritti, per analizzare il profilo e condividere informazioni rilevanti sul portale di progetto così da gestire al meglio la partecipazione all’intera operazione, anche su sedi e presso enti diversi.

