Ami la fotografia? I corsi a Bologna per uno 'scatto perfetto'

Catturare un istante per sempre è un'emozione bellissima: avere la possibilità di vedere quel momento ogni volta che si vuole, come un ricordo eterno, è la magia della fotografia : una vera e propria arte.

Seguire un corso di formazione in fotografia è un buon modo per imparare le tecniche di base di questa forma d’arte, non occorre essere professionisti in quanto vi sono diverse tipologie di corsi, per principianti e non

Ma cosa deve insegnare un corso di fotografia?

I corsi di fotografia non sono tutti uguali, riuscire a scegliere quello migliore non è sempre facile. Per districarsi fra le diverse proposte, la prima cosa da fare è chiedersi cosa è necessario imparare a un corso di fotografia, cosa bisogna sapere e conoscere, cosa ci aspettiamo dagli insegnanti.

Un buon corso di base, secondo noi, deve:

spiegare il diaframma, il tempo di scatto e l'ISO, ossia il cosiddetto "triangolo dell'esposizione"

insegnare la differenza tra le varie fotocamere in commercio

come funzionano le fotocamere

quali sono le funzioni e opzioni basilari delle fotocamere

quali sono le regole base per imparare a scattare le fotografie

A Bologna

Paoletti Scuola di Fotografia, in via Caldarese, 2/B, Bologna

Accademia Di Belle Arti in via delle Belle Arti

Accademia Nazionale del Cinema in via Riva di Reno