Corsi di sommelier a Bologna: perché iscriversi

Il sommelier è una figura qualificata per la presentazione e il servizio del vino. Una vera e propria professione, ormai ricercata in tutto il mondo. Ma perché diventare sommelier? E come? Scopriamo insieme...

Tutti i motivi per iscriversi a un corso per Sommelier

1. Mercato vasto e in continua evoluzione: questo 'mondo' offre maggiori opportunità lavorative non solo nelle enoteche e nei ristoranti, ma anche nelle aziende vinicole. Ottenuta la qualifica di sommelier si possono svolgere diverse attività come sommelier per eventi pubblici o privati, docente di corsi o Wine Export Manager, una professione molto in voga e per la quale è richiesta una conoscenza approfondita del settore vinicolo.

2. Cultura personale: un altro buon motivo per diventare Sommerlier è allargare i propri orizzonti culturali, per riuscire a conoscere e comprendere tutto ciò che ruota intorno a questa attività ricca di sfumature; dalle associazioni ed enti all'infinito elenco di vini ed etichette.

3. Curiosità: anche la curiosità di riuscire a riconoscere i vini più buoni in commercio e come creare i giusti abbinamenti con il cibo è un buon motivo per iscriversi a una scuola per Sommelier.

4. Passione: può sembrare scontato e banale ma non lo è, perché la passione è fondamentale per riuscire a ottenere ottimi risultati in qualsiasi campo della vita. Quindi, anche la passione per il vino è un validissimo motivo per iscriversi a questa tipologia di corso

Corsi di sommelier a Bologna

Aies - Accademia internazionale enogastronomia sommelier

Fisar - Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori

Degustibuss International