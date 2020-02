Assistenza a persone con gravissime disabilità: il corso gratis

Un corso gratuito per l'assistenza alle persone con gravissime disabilità è stato organizzato da ASC InSieme, Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia. Il corso sisvolgerà presso la Casa della Salute di Casalecchio di Reno, dal 18 marzo al 22 aprile 2020.

Il corso

In 17 ore di formazione tecnico-pratica, divise in 6 incontri, verranno toccati argomenti come la PEG – Gastrostomia Endoscopica Percutanea, la tracheostomia e la gestione di conflitti e aspettative nella relazione di cura.

Per vedere la scheda del corso clicca qui

Come partecipare

Per la partecipazione al corso, che rilascerà un attestato di frequenza, è necessaria esperienza nel settore di cura, e per le persone straniere la buona conoscenza della lingua italiana e la regolarità del soggiorno.

Sono previsti un numero minimo di 12 iscritti per l'attivazione del corso e un numero massimo di 15 partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 2 marzo. Mercoledì 4 marzo alle 9.00 si svolgerà una prova di selezione attitudinale e motivazionale per l'accesso al corso.

Per informazioni e iscrizioni è pissibile inviare una mail a pariopportunita@ascinsieme.it