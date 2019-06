Operatore meccanico specializzato: corso gratuito di formazione

C'è tempo fino al 14 giugno per iscriversi al corso gratuito di formazione professionale come Operatore meccanico specializzato in tecnologie di produzione evolute.

Il corso

Si tratta di un corso rivolto a persone non occupate, residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna, in possesso di un diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, e con esperienza coerente con il profilo irrilevante o nulla.

Aavrà durata di 600 ore di cui 240 di stage presso una delle aziende partner del progetto, e sarà aperto a 12 partecipanti. Le lezioni si svolgeranno da giugno 2019 a gennaio 2020, indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, presso la sede Futura di Persiceto (via Bologna 96/e).

Vai alla scheda del corso: clicca qui

Per informazioni: tel. 051.6811411, info@cfp-futura.it

Centro di Formazione Futura

Il Centro di Formazione Futura organizza inoltre corsi gratuiti di breve durata, rivolti alle persone in cerca di occupazione e finalizzati a favorire l’inserimento e la permanenza nel modo del lavoro; i corsi mirano a fornire e potenziare le competenze in informatica, lingue straniere, lingua italiana per stranieri e abilità trasversali utili in un ambiente di lavoro.

I corsi saranno attivati fino a marzo 2020 - fino ad esaurimento delle disponibilità - al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti e si terranno su tutto il territorio di Bologna e provincia in base alle richieste dei partecipanti.