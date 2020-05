Coronavirus, fase 2: cosa è previsto in Emilia Romagna per nidi, scuole e università

La scuola, i nidi e le università sono chiuse ormai da due mesi, e nonostante dal 4 maggio 2020 si parta con la 'fase 2', per tutti i luoghi di istruzione e formazione il percorso per una riapertura intesa come prima della pandemia da Coronavirus sembra ancora lunga. Per questo è stata potenziata al massimo la didattica a distanza, grazie a internet. Ma vediamo insieme cosa è previsto per la nuova fase...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco cosa è previsto da lunedì in Emilia Romagna: