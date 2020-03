Coronavirus: rinviate a data da destinarsi due Fiere del Lavoro

In seguito alle stringenti misure adottate dal Governo per cercare di contrastare il dilagare del Coronavirus, sono state rinviate a data de destinarsi, la Fiera del Lavoro di San Lazzaro di Savena e la Fiera del lavoro dell'Appennino 2020. A darne comunicazione sono gli enti comunali promotori dell'iniziativa, che cerca di mettere in relazione domanda e offerta nel mondo del lavoro, per creare occupazione.

Un modo per incentivare lo sviluppo del territorio, facendo conoscere in modo dirette le aziende in grado di offrire un'occupazione



Per rimanere aggiornati sulla Fiera del Lavoro dell'Appennino è possibile consultare la pagina www.insiemeperillavoro.it o scrivere a fiera.appennino@insiemeperillavoro.it,. Per quella di San Lazzaro seguire gli aggiornamenti alla pagina dedicata del Comune (clicca qui)