Premio di 'Eccellenza duale' per le imprese impegnate nella Formazione

Chi vuole partecipare al Premio Eccellenza duale, coordinato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica e Dual.Concept, dedicato alle aziende impegnate in Italia nella realizzazione di progetti di formazione duale, può inviare la propria candidatura entro il 20 settembre.

A essere premiati e valorizzati come modelli di buone pratiche saranno i progetti virtuosi di formazione duale realizzati in Italia da aziende in collaborazione con partner formativi di ogni tipo, scuole, istituti e centri di formazione di ogni tipo, inclusi licei, istituti tecnici e professionali, CFP/IeFP, IFTS, ITS. L’evento di premiazione delle aziende vincitrici e i partner scolastici e formativi con cui i progetti sono stati si terrà in novembre presso l'Ambasciata di Germania a Roma.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della cooperazione bilaterale tra Italia e Germania in materia di politiche del lavoro e formazione professionale. L'edizione 2019 è realizzata con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e del German Office for international Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET), con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica federale di Germania a Roma e dell’Ambasciata d’Italia a Berlino e in partnership con il MIUR, ANPAL, ANPAL Servizi, Unimpiego Confindustria, l’Istituto federale per la Formazione professionale (BIBB) e l’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia.

L'annuncio è comparso sul sito della Regione Emilia Romagna , sezione formazione, per far conoscere a tutti il progetto.

Criteri di partecipazione

I progetti di formazione duale candidati devono essere in corso di attuazione durante il periodo di validità del presente bando oppure essersi conclusi da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso

La dualità dei progetti è condizione necessaria per la partecipazione. Con formazione duale si intende la combinazione dell’apprendimento in aula con l’acquisizione di competenze pratiche in azienda

L’appartenenza al network di aziende socie della Camera di Commercio Italo-Germanica non è considerata un vantaggio né costituisce condizione necessaria di partecipazione

Le aziende che hanno partecipato all’edizione 2018 del Premio di Eccellenza Duale possono nuovamente partecipare all’edizione 2019, anche candidando gli stessi progetti dell’edizione 2018, purché sia rispettato il criterio di validità di cui al punto 2.2 e purché non rientrino nell’elenco dei finalisti, dei vincitori e/o dei premiati dell’edizione 2018.

Le aziende che hanno partecipato all’edizione 2018 del Premio di Eccellenza Duale e che rientrano nell’elenco dei finalisti, dei vincitori e/o dei premiati possono nuovamente partecipare all’edizione 2019, purché candidino progetti diversi da quelli dell’edizione 2018.

Modalità di partecipazione