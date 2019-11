C'è tempo fino al 6 gennaio 2020 per partecipare alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea per raccogliere opinioni sul sostegno del Fondo sociale europeo all'occupazione e alla mobilità dei lavoratori.

Il questionario, così come spiegato nella sezione Formazione -Lavoro nel sito della Regione Emilia Romagna, intende raccogliere il parere di due tipologie di soggetti: i cittadini e gli organismi coinvolti nella realizzazione delle operazioni del Fondo sociale europeo - partner di progetto o beneficiari.

Per partecipare alla compilazione del questionario è richiesta la registrazione al portale della Commissione europea; il questionario è disponibile nelle 23 lingue ufficiali e le domande si adattano direttamente alla tipologia del soggetto. Il questionario per gli organismi coinvolti nell'attuazione delle attività è più articolato e semplificato per i cittadini.

La consultazione si concentra sulle attività realizzate per l’occupazione e la mobilità dei lavoratori.

Obiettivo della consultazione è raccogliere contributi e informazioni chiave per la valutazione delle azioni sostenute con il Fondo sociale europeo. I risultati dell'indagine saranno riassunti in un documento di sintesi, che sarà pubblicato online, che riporterà le risposte suddivise per Stato membro.

