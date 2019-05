Scuola: agevolazioni e riduzioni tariffe, fondamentale l'ISEE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE è l'unico strumento di valutazione della situazione economica di un individuo o del nucleo familiare, molto utile anche per fare richiesta di agevolazioni tariffarie e/o contributi per i servizi educativi e scolastici, e per l'accesso al nido dell'infanzia.



Dove calcolare l'ISEE

E' possibile rivolgersi gratuitamente ai numerosi CAF presenti sul territorio. Se non lo avete mai fatto basterà chiamare, prendere un appuntamento e gli esperti vi indicheranno tutta la documentazione necessaria, guidandovi passo dopo passo. L'attestazione ISEE non è rilasciata in sede di compilazione, ma viene resa disponibile dall'INPS entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, in quanto il calcolo viene effettuato direttamente dall'INPS sulla base dei dati dichiarati nella DSU, e di altri dati acquisiti dai propri archivi e da quelli dell'Agenzia delle Entrate.

Per il calcolo dell'ISEE è possibile rivolgersi anche al proprio commercialista, o collegarsi al sito dell'INPS (www.inps.it) dopo essersi registrati. Una volta ottenuto, l'ISEE può essere presentato online al Comune collegandosi al portale Scuole On-Line accedendo a AREA RISERVATA (tramite iscrizione o login) e cliccando la voce:"DichiarazioneISEE".

Anche a Bologna, come precisato sul sito del Comune, la normativa sull'ISEE prevede espressamente che i redditi siano quelli riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

Calcolo del bollettini

Il calcolo dei bollettini viene fatto in base a un Calendario delle Emissioni e delle Riscossioni deliberato ogni anno dal Comune di Bologna. Il Calendario individua le scadenze mese per mese, che, in base ai giorni festivi da calendario, possono differire di alcuni giorni da un mese all'altro. Indicativamente il calcolo dei bollettini viene svolto entro i primi dieci giorni del secondo mese successivo a quello di fruizione.

Presentando l'ISEE i primi giorni del mese, finchè il calcolo non è ancora stato completato, è possibile applicare le agevolazioni anche al secondo mese precedente.

Utilità

Modulo richiesta attribuzione tariffe agevolate (scarica qui)

Servizi integrati scolastici, tutte le informazioni utili (scarica qui)