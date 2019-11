Servizi per l'infanzia: convegno sull'esito di una ricerca con le famiglie dell'Appennino

Si terrà domani, 27 novembre dalle 9.30 alle 13.30 nell Sala Consiliare del Municipio a Vergato, l’evento “Dialoghi sui servizi per l’infanzia. Esiti di una ricerca con le famiglie dell’Appennino”. Saranno presentate due indagini di supporto alla programmazione dei servizi nell’ambito socio-educativo realizzate quest’anno nel territorio dell’Appennino Bolognese attraverso l’Accordo Attuativo della Convenzione Quadro tra Città metropolitana, Unione Reno Galliera ed Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.

La prima indagine era rivolta alle famiglie con bambini in età 3-6 anni che non avevano frequentato il nido, per indagarne le motivazioni e l’approccio verso i servizi socio-educativi. La seconda ha invece visto la realizzazione di due focus group negli spazi mamme di Vergato e Porretta Terme per indagare numerosi aspetti relativi alla gestione della vita quotidiana, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al rapporto con i nonni.

Il programma

9.15 - Registrazione dei partecipanti

9.45 - Apertura e saluti degli Amministratori

Giuseppe Argentieri (Presidente ISSEC e Sindaco di Vergato)

Valentina Cuppi (Assessore dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con delega alla scuola e servizi educativi - Sindaco di Marzabotto)

Alessandro Santoni (Presidente del Comitato di Distretto dell'Appennino Bolognese - Sindaco di San Benedetto Vai di Sambro)

Coordina: Marisa Anconelli (IRESS)

10.15 - Le famiglie e i bambini: uno sguardo al profilo della comunità dell'Appennino bolognese - Elisa Vecchi (Ufficio di Piano Appennino Bolognese)

10.45 - Rap-presentazioni sul nido - Francesco Bertoni (Città metropolitana di Bologna), Rossella Piccinini (IRESS)

- La propensione al nido e la conciliazione

- Il rapporto intergenerazionale nelle scelte di fruizione

- Orientarsi nella rete dei servizi

Con la partecipazione delle educatrici del nido coordinate da Cristina Risaliti (Coordinamento pedagogico territoriale)

12 - ne parlano insieme: Maria Pia Casarini (Pedagogista)

Caterina Orlando (Ufficio di Piano Pianura Est - Area Infanzia, Adolescenza e Giovani)

Franco Foschi (Pediatra territoriale - Azienda Usl di Bologna)

12.45 - Elementi per la programmazione distrettuale dei servizi per le famiglie - Annalisa Fanini (Ufficio di Piano Appennino Bolognese)

Per informazioni: ufficiodipiano@unioneappennino.bo.it



L'iniziativa è promossa da: Città metropolitana di Bologna, Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna, Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese e IRESS