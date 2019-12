Infanzia e nido: l'opinione della famiglie, il 60% delle madri fruisce di congedi parentali

Molti genitori preferiscono non iscrivere i bimbi al nido a causa della retta troppo alta o della presenza di un parente in casa che se ne può occupare. Questo è solo uno dei risultati dell’indagine presentati a Minerbio, nel corso del convegno "I servizi educativi tra storia bisogni e prospettive" promosso dal Distretto Pianura Est, in collaborazione con la Città metropolitana.

Come spiega una nota, l’indagine, svolta da Iress per conto e in collaborazione con il Distretto di Pianura Est, è stata realizzata per approfondire fra le famiglie del Distretto il tema della propensione al Nido e ai servizi educativi per i bambini di età fra 0-3 anni. L’obiettivo è stato quello di intercettare e confrontare i punti di vista e le situazioni di un campione rappresentativo di cittadini della Pianura Est, al fine di fornire alle Amministrazioni elaborazioni significative e utili alla presa di decisioni innovative nell’organizzazione dell’offerta educativa.

I risultati

Sono stati compilati in totale 1.330 questionari da genitori con figli fra 3-6 anni e (in minima parte) con figli fra 0-2 anni. Inoltre, sono stati effettuati alcuni focus group con mamme di Castel Maggiore e Argelato, delle interviste semi-strutturate con nonni e nonne di San Giorgio di Piano e telefoniche a mamme che hanno sperimentato il servizio di estensione dell’orario in entrata e in uscita attivato in alcuni Nidi del Distretto.