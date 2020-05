Scuola 2020/2021, nuovi insegnanti in organico: quanti posti a Bologna

Nonostante la data di riapertura della scuola sia ancora incerta, l'Emilia-Romagna si prepara al nuovo anno accademico 2020/2021 con 53.086 insegnanti in organico. A segnalarlo l'Ufficio scolastico regionale (Usr), sottolineando che in considerazione dell'emergenza e della necessita' di "garantire un regolare avvio del prossimo anno scolastico, il contingente organico nazionale e' rimasto invariato" rispetto al 2019-2020".

Per l'Emilia-Romagna - così come riporta la Dire - i posti a disposizione per il prossimo anno scolastico sono 53.086; all'inizio dell'anno 2019-2020, lo scorso settembre, le scuole della regione si presentarono con 57.420 docenti, 47.201 su posto comune e 10.2019 su posto di sostegno. Nel dettaglio, per il 2020-2021 sono 41.806 i "posti comuni" assegnati, esclusi quelli di potenziamento. Poi ci sono 3.397 posti di potenziamento normali, 22 in piu' dell'anno precedente, da destinare alla scuola dell'infanzia. Si aggiungono 433 posti di potenziamento sul sostegno, 5.502 posti di sostegno e 1.948 posti per l'adeguamento alle situazioni di fatto.

Per tutti gli ordini di scuola, la ripartizione dell'organico sui posti comuni "e' stata effettuata proporzionalmente alle variazioni in termini di popolazione scolastica a livello provinciale- spiega l'Usr- rispetto all'anno scolastico precedente".

Per quanto riguarda i 45.203 posti tra comuni e di potenziamento normali, la ripartizione ne assegna:

9.702 a Bologna

3.317 a Ferrara

4.273 a Forli'-Cesena

7.951 a Modena

4.400 a Parma

3.070 a Piacenza,

3.777 a Ravenna

5.400 a Reggio Emilia

3.313 a Rimini.

I 5.935 posti tra sostegno e potenziamento al sostegno sono così distribuiti:

1.296 a Bologna

498 a Ferrara

413 a Forli'-Cesena,

1.079 a Modena

526 a Parma

363 a Piacenza

499 a Ravenna

832 a Reggio Emilia

429 a Rimini.

Infine, i 1.948 posti per l'adeguamento sono: