Cucine Aperte: visita ai Centri di Produzione Pasti della refezione scolastica

In collaborazione con Ribò, anche quest'anno è in programma l'iniziativa "Cucine Aperte", l'occasione per conoscere 'da vicino' i Centri di Produzione Pasti della refezione scolastica.

Gli adulti effettueranno una visita guidata con la possibilità di confrontarsi con il dietista ed il personale di Ribò, mentre ai bambini è riservato un laboratorio di cucina che sarà l'occasione per cimentarsi, attraverso il gioco, nella preparazione di una ricetta del menù della scuola, da poter degustare, appena pronta, insieme ai genitori. L'evento avrà la durata di circa due ore.

Le porte del Centro Pasti Casteldebole Via Galeazza, 55/2 saranno aperte, previa iscrizione, nella mattinata di sabato 14 dicembre, alle ore 10.

Come iscriversi



Se la vostra scuola è servita dal Centro Pasti Casteldebole, è possibile iscriversi entro venerdì 13 dicembre telefonando al numero 051.2195740 / 2194106 ,dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

Numero partecipanti: massimo 70 iscritti.

L'evento si realizzerà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (30 iscritti)