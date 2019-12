Zola, asili nido: abbattimento della retta per 85 famiglie

In totale sono 85 le famiglie di Zola Predosa con ISEE fino a 26mila euro annui, che beneficeranno del contributo di oltre 93mila euro ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna per l’abbattimento delle rette dell'asilo nido: di queste, per 19 scatterà il completo azzeramento della retta, 21 avranno diritto ad un abbattimento compreso tra il 53 e il 90%, mentre saranno 45 i nuclei a vedere ridotto il proprio contributo dal 25 al 40%.

Un contributo che va a favore delle 66,4% della popolazione che usufruisce del servizio.



“Un altro sostegno per le famiglie che si aggiunge agli stanziamenti che ogni anno sono già erogati dal nostro Comune - sottolinea il sindaco Davide Dall’Omo - siamo da sempre molto sensibili alle politiche per la famiglia, tanto che per garantire il funzionamento degli asili nido anche prima di questo contributo coprivamo già con risorse comunali il 70% del costo del servizio, lasciando che solo il rimanente 30% fosse a carico delle famiglie”.



Con l'adesione del Comune di Zola Predosa al fondo regionale, aumenta quindi ulteriormente la copertura pubblica dei servizi all'infanzia per i cittadini di Zola Predosa.