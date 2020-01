Rioveggio: riapre la scuola materna dopo i lavori di adeguamento sismico

Terminati i lavori che hanno messo in sicurezza in termini di antisismica la scuola materna scuola a Rioveggio, l'istituto ha riaperto i battenti. Dopo la pausa per le vacanze natalizie infatti, i bambini sono tornati nel plesso, dopo essere stati trasferiti dalla scorsa estate in un’altra struttura. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini, l'assessora alla scuola Monica Morini, il dirigente scolastico Pasquale Santucci nonché le maestre della scuola.

Gli interventi strutturali realizzati si sono resi necessari per adeguare l’edificio, composto del solo piano terra, alle normative sismiche vigenti. Costruito infatti tra il 1975 e il 1976 l’edificio è stato oggetto, negli anni, di alcuni interventi di ampliamento (i primi nel 1996 per inserire il dormitorio, i più recenti realizzati tra il 2017 e il 2018 per ampliare la scuola materna). Per realizzare questi ampliamenti si è proceduto ad un'analisi strutturale della parte esistente, da cui è scaturita la necessità di programmare e, quindi, eseguire una serie di opere volte ad aumentare la sicurezza sismica della scuola.

L'“adeguamento sismico” della scuola ha previsto la messa in opera di nuove strutture metalliche rappresentate da controventature in corrispondenza delle coperture e di alcune aperture, oltre che della realizzazione di cerchiature in acciaio ed opere di “ricucitura” varie. Inoltre, con l’occasione, è stato deciso di procedere al miglioramento del rendimento energetico dello stabile attraverso la messa in opera di alcuni nuovi infissi più performanti, la sostituzione dei controsoffitti esistenti e l'adeguamento impiantistico in corrispondenza delle interferenze con la parte strutturale.

I lavori, di una certa complessità, sono iniziati l'estate scorsa e sono stati completati a tempo di record nel pieno rispetto dei tempi contrattuali, così come spiega una nota del Comune. L’investimento complessivo da parte dell’Amministrazione comunale è stato pari a circa 210 mila euro.