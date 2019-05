Servizi integrativi scolastici: l'iscrizione è online, come fare

Sono aperte dal 3 al 27 giugno le iscrizioni ai servizi integrativi scolastici di pre scuola, post scuola pomeridiano, post scuola nell'orario del pranzo nelle le scuole primarie e trasporto scolastico collettivo nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, per l'anno scolastico 2019/2020.

La domanda

Tutte le famiglie che vogliano iscirvere i figli, previa verifica che i servizi siano previsti nelle scuole in cui sono iscritti i bambini, possono presentare domanda in modalità esclusivamente online sul portale Scuole OnLine del Comune di Bologna, accedendo con le credenziali FedERa/SPID (informazioni sulla registrazione FedERa).



Con le stesse modalità è possibile iscriversi al servizio di refezione scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado per chi in fase di iscrizione non ne abbia fatto richiesta.



Tutte le informazioni sui servizi integrativi, sulle tariffe, i requisiti, le modalità e i tempi per la richiesta di agevolazioni e sui pagamenti sono disponibili nelle pagine dedicate sul sito web del Comune di Bologna: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado.

Tariffe agevolate

Per ottenere le tariffe agevolate per i servizi integrativi, occorre presentare una dichiarazione ISEE valida entro il 30 settembre 2019, in modalità online portale Scuole OnLine del Comune di Bologna o presso l'Ufficio scuola del Quartiere di residenza.



Per tutti gli alunni già iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado il rinnovo dei servizi attivi nell'anno scolastico 2018/2019 sarà automatico. La comunicazione per eventuali rinunce va inviata entro l’inizio dell’anno scolastico al Quartiere di residenza o al Quartiere in cui ha sede la scuola per i non residenti.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo della eventuale rinuncia consultare la sezione dedicata sul sito web del Comune di Bologna, selezionando i servizi che interessano.

Informazioni e moduli

Informazioni dettagliate sono reperibili sul sito del Comune di Bologna.

Informazioni sui servizi, tariffe, requisiti, modalità e tempi per la richiesta di agevolazioni e sui pagamenti sono disponibili sul sito dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni.

Per contatti è possibile mandare una mail a: ufficiostampa@comune.bologna.it