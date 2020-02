Strage 2 agosto: una scuola intitolata ai fratelli Mader

La scuola elementare di Villa Torchi a Bologna saraà intitolata a Kai ed Eckardt Mader, i due fratelli tedeschi uccisi dallo scoppio della bomba alla stazione il 2 agosto 1980.

La Giunta Merola ha dato parere favorevole nei giorni scorsi, consentendo cosi' all'Ufficio scolastico provinciale di Bologna di proseguire l'iter dell'intitolazione. Kai aveva otto anni, Eckhardt 14. Vivevano ad Haselhorf, in Westfalia, ed erano in Italia con i genitori e il terzo fratello per trascorrere le vacanze nel ferrarese, al Lido di Pomposa.

Quel 2 agosto 1980 erano in stazione a Bologna per tornare a casa, in Germania, di ritorno da Ferrara. Alle 10.25 i bambini erano in sala d'aspetto con la mamma, mentre il padre stava per uscire dalla stazione per visitare la citta' nelle due ore di attesa del treno. Lo scoppio della bomba uccise Eckhardt e Kai, insieme alla madre, mentre il padre e l'altro fratello rimasero feriti.

A lanciare la proposta di intitolazione è stato, il 2 ottobre 2019, il Consiglio d'istituto dell'Ic 4, di cui la primaria Villa Torchi in via Giulio Verne fa parte. Una settimana più tardi, il Consiglio del Quartiere Navile ha espresso parere favorevole. Si arriva cosi' al 10 febbraio scorso, quando il Provveditorato ha chiesto anche al Comune di dare il via libera, che ora è arrivato.

Nella delibera favorevole alla intitolazione, la Giunta Merola sottolinea "l'importanza di mantenere viva la memoria e il ricordo delle vittime della strage", ricordando che "nel Parco di Villa Torchi ogni anno si celebra una cerimonia in ricordo delle vittime piu' giovani, i cui nomi sono riportati sulla lapide all'ingresso del parco". Inoltre, la scuola elementare "non è piu' situata" nel parco di Villa Torchi, ma "è un edificio autonomo a circa 200 metri. Pertanto avere una distinta denominazione consente di renderla maggiormente riconoscibile per l'utenza e per tutti i soggetti che si relazionano con la scuola".

(Agenzia Dire)