Alma Orienta Virtual Fair: 2 giornate online per scegliere l'Università a Bologna

E' tutto pronto per le presentazioni live dei Corsi di studio e delle modalità di accesso: docenti e personale di Ateneo saranno in diretta per parlare con gli studenti, con anche stand informativi su servizi e opportunità. Arriva infatti, l'evento più importante d'Italia dedicato all'orientamento universitario che si svolgerà online, il 14 e 15 maggio.

Gli ambienti che normalmente hanno accolto gli studenti provenienti da ogni parte d'Italia, a Bologna Fiere, saranno riproposti virtualmente con lo stesso obiettivo: i docenti e il personale di Ateneo presenteranno il panorama universitario, gli oltre 200 Corsi dell'Alma Mater a Bologna e nei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, le modalità di accesso e, tra le novità di quest'anno, anche i Corsi di Laurea Magistrale.

Gli studenti da ogni parte del mondo, i diplomandi, diplomati e i laureati potranno visitare lo spazio creato dall'Alma Mater, chiedere informazioni e trovare comunque un contatto che, seppur a distanza, guiderà verso la scelta universitaria più adatta. Potranno scoprire le tante opportunità internazionali, i bandi e le agevolazioni economiche, i servizi per lo studio e non solo.

Per visitare la fiera, è necessario iscriversi attraverso l’app myAlmaOrienta oppure sul sito dell’evento, scaricare Microsoft Teams e prenotare le presentazioni live dei corsi di studio per ambito disciplinare.