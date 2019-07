Università della terza età a Bologna: tutto quello che c'è da sapere

Non è mai troppo tardi per studiare. E per chi nella vita vuole approfondire qualche passione o semplicemente raggiungere un traguardo per non lasciare che sia spl un sogno nel cassetto, è bene sapere che esistono le Università della terza età.

In Emilia Romagna la Regione e gli Enti locali valorizzano le attività delle Università della terza età in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, finalizzata ad elevare il livello delle competenze culturali degli adulti.

Istituti a Bologna

Sul sito della Regione sono pubblicati istituti ed enti che propongono corsi per la terza età. Ecco quali sono in città:

Istituto “C.Tincani” per la ricerca scientifica e la diffusione della cultura

Piazza San Domenico, 3

40124 Bologna

Telefono: 051 269827 - Fax: 051 269827

www.istitutotincani.it

e-mail: info@istitutotincani.it Università per la Promozione culturale della Terza Età e del Tempo Libero “Primo Levi”

Via Polese, 22

40122 Bologna

Telefono: 051 249868-240644 - Fax: 051 249786

www.universitaprimolevi.it/programma/

e-mail: primolev@iperbole.bologna.it Associazione Culturale Italo Calvino

Via Miramonte,4

40124 Bologna

Telefono: 051 273805 - Fax: 051 2914208

e-mail: associazione@italocalvino.org “Università Aperta”

Piazza Gramsci, 21

40026 Imola

Telefono:0542-27373

e-mail: univaperta@fastmail.it Libera Università

Via Galuppi, 22

40066 Pieve di Cento

Telefono:051 974011-051 976978

sites.google.com/site/liberauni/

e-mail: liberau@libero.it

Informazioni generiche

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi reg.li

nelle politiche della formazione e del lavoro

tel. 051.527.3955

email: progval@regione.emilia-romagna.it