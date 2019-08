Università: selezione per l'accesso al Corso di Economia Aziendale

L'iscrizione al Corso di laurea in Economia Aziendale a Bologna prevede il superamento di una selezione. L'ultima a disposizione per i neodiplomati, o chiunque decida di intraprendere questo percorso di studi e in possesso di un titolo di studi di scuola secondaria superiore, può tentare quella in programma a settembre.

Il Corso di Laurea a numero programmato prevede il TOLC-E (Test On Line CISIA) come prova per la verifica delle conoscenze finalizzata ad individuare eventuali lacune nella preparazione di base e a predisporre attività di recupero che consentano di svolgere un proficuo percorso di studi.

La prova:

- è obbligatoria e va sostenuta prima dell’immatricolazione: non sostenere la prova preclude l’immatricolazione.

- è selettiva: non è previsto un punteggio minimo per l'accesso. L'immatricolazione è subordinata al collocamento nelle graduatorie delle "Selezioni" e al numero programmato previsto nel Bando di ammissione.

Se il tuo punteggio TOLC-E (sezione "Matematica") non supera la soglia minima prevista puoi comunque immatricolarti, ma ti verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).

La selezione di settembre: tempi e date

Il Tolc -E va sostenuto entro il 9 settembre 2019. Nel dettaglio:

ll corso

Il Corso di Laurea si pone l'obiettivo di formare una pluralità di figure professionali che trovano il proprio comune denominatore nelle competenze in materia di analisi economico-finanziaria e nella profonda conoscenza dei sistemi informativi aziendali.

Seppur attinenti a ruoli distinti che comportano lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o di attività libero-professionali, anche a carattere consulenziale, tutte le figure che il corso intende formare sono caratterizzate da una marcata contiguità della base culturale:

- Addetto/Quadro/Manager della funzione "Amministrazione, Finanza e Controllo" (il corso di laurea forma competenze utili a perseguire un percorso di carriera manageriale - che sfocia nel ruolo di CFO - la cui piena realizzazione è legata alle attitudini, motivazioni e abilità che il laureato saprà mostrare nel contesto lavorativo);

- Revisore dei conti e Dipendente di Società di Revisione (addetto/ quadro/manager);

- Esperto contabile (sezione B dell'albo unico dei Dottori commercialisti e egli Esperti contabili).