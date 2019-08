Università, selezioni Scienze della Comunicazione: tutte le info

L'accesso al corso di Laurea in Scienze della Comunicazione prevede il superamento di una selezione. A Bologna sono previste due selezioni ordinarie, la prima a luglio e la seconda a settembre. Se al termine delle selezioni ordinarie vi saranno ancora posti disponibili, potrà essere attivata una selezione straordinaria.

Nella seconda selezione (quella di semmbre), se sei vincitore puoi immatricolarti indipendentemente dal punteggio ottenuto, nel limite dei posti disponibili, nei seguenti termini perentori: dal 17/09/2019, dalle ore 13, al 23/09/2019.

Se sei vincitore o se sei successivamente recuperato senza aver conseguito il punteggio minimo di 26/50 e ti immatricoli, ti sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto entro il 31/03/2021.

Decorso tale termine, se l’OFA non sarà stato ancora assolto, sarai iscritto al primo anno in qualità di ripetente. Per maggiori informazioni sull’OFA consulta il sito del corso di laurea.

Le graduatorie sono pubblicate sul sito www.studenti.unibo.it ,nel dettaglio della pratica della prova di ammissione . Questa pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito delle selezioni.

I Test On Line CISIA (TOLC) sono uno strumento di orientamento e di valutazione delle capacità iniziali, erogati su piattaforma informatizzata e gestiti dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). Si tratta di test individuali, diversi da studente a studente, composti da quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA TOLC attraverso un “software proprietario”, realizzato e gestito dal CISIA. Tutti i TOLC generati, di una stessa tipologia, hanno una difficoltà analoga. Il database CISIA TOLC, contenente i quesiti utilizzati per lo svolgimento del test, è protetto ed è validato da commissioni scientifiche appositamente costituite dal CISIA. Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti (30 quesiti di Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana , 10 quesiti di conoscenze e competenze acquisite negli studi, 10 quesiti di ragionamento logico ) e ha una durata di 1 ora e 40 minuti. Nell’ambito della prova è presente anche una sezione di Inglese che comporta 30 quesiti e 15 minuti di prova aggiuntivi. L’esito della sezione di inglese non incide sulla valutazione prevista dal presente bando né sostituisce eventuali accertamenti linguistici richiesti dal corso di laurea per l’ammissione. Tale sezione costituisce unicamente un’autovalutazione per lo studente e fornisce alla prova una migliore fungibilità a livello nazionale su eventuali altre sedi. Il risultato del test, a esclusione della sezione di valutazione della lingua inglese, è determinato come segue: Risposta corretta 1 punto Risposta errata - 0,25 punti Risposta non data 0 punti.

Il Corso di studio offre una formazione di base sia teorico-generale sia applicata sui principali formati, mezzi e generi della comunicazione contemporanea. Lo/a studente/ssa impara ad analizzare con sguardo critico, da un lato, i media e i nuovi media contemporanei, dall'altro l'uso di diversi linguaggi e sistemi di segni in ambito interpersonale, micro e macro sociale.



A questo scopo il piano didattico prevede insegnamenti suddivisi in tre aree principali: