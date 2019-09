Università, test Scienze delle attività motorie e sportive: tutte le info

Il corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive dell'università di Bologna si articola in tre anni ed è finalizzato a fornire conoscenze nei varicampi delle attività motorie dell'uomo, con particolare riguardo alle aree tecnico-sportiva, preventiva, manageriale ed educativa.

Per accedere al corso sono previste due selezioni: una a luglio e una a settembre. L'iscrizione alla seconda selezione (TOLC-F ) va eseguita entro il 9 settembre 2019.

Le selezioni

Iscrizione alla selezione (TOLC-F sostenuto entro il 9 settembre 2019) dal 01/08/2019 al 10/09/2019, ore 13

Per partecipare alle selezioni è necessario:

essere in possesso di un titolo di studio come da indicazioni riportate nella sezione

avere sostenuto il TOLC-F, test organizzato e gestito dal CISIA, entro le seguenti date: o entro il 19 luglio 2019 per la prima selezione o entro il 9 settembre 2019 per la seconda selezione Tutti i dettagli sul TOLC-F sono riportati nell’ALLEGATO 2 – TOLC-F. Ricorda che l’iscrizione al TOLC-F (sia per quelli svolti presso la sede di Bologna che presso altre sedi) deve essere effettuata nel sito www.cisiaonline.it. Sono validi i TOLC-F sostenuti dal 1° gennaio 2018

Iscriverti alla selezione prescelta su www.studenti.unibo.it entro le scadenze previste nel calendario generale

La pubblicazione della graduatoria e l'inizio immatricolazioni partirà il 17 settembre dalle ore 13

Ammissione selezioni

Per l’ammissione alla selezione e per l’eventuale successiva immatricolazione, devi essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, da istituti magistrali e licei artistici con superamento del corso annuale integrativo, nonché la laurea. È possibile iscriversi alla selezione e, eventualmente, al corso di studio anche in mancanza del diploma di scuola secondaria superiore, il quale deve tuttavia essere conseguito entro il 27 dicembre 2019, pena la decadenza dall’immatricolazione

diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non sia attivo l’anno integrativo. In questo caso hai l’obbligo di assolvere lo specifico debito formativo aggiuntivo presso l’Ateneo di Bologna entro il 31 marzo 2021, il cui mancato superamento comporterà, nell’anno accademico successivo, l’iscrizione al primo anno come ripetente

titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione all' Università e al corso di laurea prescelto nel Paese ove è stato conseguito, secondo le norme stabilite nella Circolare MIUR per l’A.A. 2019/20 pubblicata sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/. Consulta le informazioni di dettaglio su www.unibo.it/IcrizioniLaureaTitoloEstero.

Il TOLC

Se hai un titolo estero consulta le informazioni specifiche prima di procedere.

Se sei un cittadino non-UE residente all’estero leggi le informazioni specifiche. Il Corso di Laurea è a numero programmato e prevede il TOLC-F (Test On Line CISIA) come prova per la verifica delle conoscenze finalizzata ad individuare eventuali lacune nella preparazione di base e a predisporre attività di recupero che consentano di svolgere un proficuo percorso di studi. La prova:

leggi le informazioni specifiche. è obbligatoria e va sostenuta prima dell’immatricolazione: non sostenere la prova preclude l’immatricolazione.

non è selettiva solo per le selezioni successive alla prima : se il tuo punteggio TOLC-F non supera la soglia minima prevista dal corso puoi comunque immatricolarti, ma ti verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).

Puoi sostenere il TOLC-F entro le ore 24:00 del giorno precedente la scadenza per l’iscrizione alla selezione indicata nel bando.

Il corso

Nel corso vengono affrontati tutti gli aspetti legati all'esercizio fisico e allo sport, partendo dalle basi biologiche, acquisendo poi un grande bagaglio di conoscenze tecnico-pratiche, per arrivare agli aspetti psicologici, pedagogici e sociologici, senza trascurare il lato giuridico ed economico. Questo approccio multidisciplinare ha l'obiettivo di fornire le basi per la preparazione di un professionista in grado di muoversi a 360 gradi nel variegato mondo dell'educazione motoria, dell'esercizio fisico e dello sport.