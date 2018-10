A Bologna arriva l'ecoveicolo Escorpio, vincitore a Londra

Direttamente dalla Shell Eco-Marathon 2018, la competizione mondiale per l'efficienza energetica dei veicoli a basso consumo, arriva a Bologna Escorpio, il veicolo premiato a Londra che sara' visibile dal vivo al Nuovamacut Live 019, l'evento previsto oggi al Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna. Escorpio, ideato e realizzato dal Team Zero C dell'ITC di Carpi si e' aggiudicato il terzo posto per la categoria "Battery Electric - Prototypes". Lo scorso luglio, al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra, si e' tenuta la gara tra 200 squadre che ha visto 3.000 studenti di scuole superiori e universita' provenienti da tutta Europa sfidarsi, in un circuito di 1,6 chilometri con oltre 140 veicoli progettati per ottenere le migliori prestazioni in fatto di efficienza energetica.

L'obiettivo era spingere i giovani studenti a progettare dei modelli che potessero spingersi verso i confini di cio' che e' tecnicamente realizzabile, sfruttando le migliori tecnologie per ottenere soluzioni di mobilita' innovative. Il veicolo da competizione Escorpio (il suo nome e' un chiaro omaggio ad uno dei progetti di Leonardo Da Vinci, nonche' all'Istituto di cui fanno parte gli stessi studenti), e' stato ideato dal Team Zero C che ha utilizzato un software dalle alte prestazioni come SolidWorks Education. Il veicolo, leggerissimo, pesa soltanto di 27 chili per una lunghezza di 2,90 metri e consuma 750 kw/h: tradotto in termini di carburante, potrebbe percorrere 9.000 chilometri con 1 litro. Un mezzo cosi' concepito non si presta certo per essere utilizzato sulle strade perche' potrebbe raggiungere una velocita' massima di 40 chilometri all'ora. Le finalita' della Shell Eco-Marathon, infatti, sono di incentivare gli studenti a diventare ingegneri consapevoli, capaci di trasformare in realta' le loro idee con un approccio sostenibile.(Agenzia Dire)