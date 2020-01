Alberi instabili su via Bentivogli: saranno abbattuti

Nell’ambito della manutenzione e cura del verde pubblico, si è reso necessario programmare il rinnovo delle alberature, soprattutto in funzione della a tutela della pubblica incolumità, in due tratti di via Bentivogli: 27 olmi siberiani, 14 nel tratto compreso fra via Rossi e via Masia e 13 nel tratto compreso fra via Masia e via Sante Vincenzi, saranno rimossi e sostituiti contestualmente con altrettanti aceri campestri. L'intervento, della durata prevista di circa due settimane, inizierà lunedì 3 febbraio.

Lo fa sapere il Comune di Bologna, che spiega che "gli olmi individuati hanno subìto nel corso degli anni potature frequenti a causa dell’estrema vicinanza con gli edifici residenziali, delle forti interferenze con le infrastrutture aeree e di eventi atmosferici intensi che ne hanno deturpato le chiome con rottura di numerosi rami. Tali interventi hanno portato alla formazione di chiome fortemente ridotte e destrutturate. Alcuni degli esemplari di dimensioni maggiori risultano inclinati verso la strada a causa dell’ombreggiamento degli edifici e il loro apparato radicale, in molti casi, ha sollevato il marciapiede e l’asfalto della strada".

In via Bentivogli negli anni scorsi sono già stati messi a dimora aceri campestri in sostituzione di esemplari di olmo, così come in altre strade alberate della città a cominciare dai viali Aldini, Panzacchi, Silvani e Carducci, o nelle vie Nicolò Dall'Arca a Calabria.

L’acero campestre è una delle specie botaniche autoctone più idonee al contesto urbano e più efficaci nella lotta all’inquinamento grazie alla sua capacità di catturare anidride carbonica e polveri sottili.