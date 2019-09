Plastic free, vestiti usati e prodotti a km zero: la guida ai consumi 'green' degli ambientalisti bolognesi

Quali sono le scelte quotidiane che ciascuno di noi può fare per la tutela dell'ambiente? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato Emanuela e Stefania, due membri del movimento Extintion Rebellion Bologna. Pochi consigli su quali pratiche quotidiane si possono attuare per limitare l'impatto inquinante del nostro stile di vita.

Si parte naturalmente dal cibo, che ogni giorno acquistiamo e consumiamo. Emanuela Di Vita ricorda di "evitare la plastica e comprare lo sfuso dove possibile, ma anche comprare a chilometro zero". Stefania Lodi, un'altra giovane attivista bolognese, precisa: "Per quanto possa essere Italia, un prodotto che arriva dalla Sicilia ha comunque un trasporto che è lungo. Personalmente, poi, nell'ultimo anno la mia sfida è stata quella di evitare di acquistare vestiti dall'industria del fast-fashion, prediligendo invece quelli dei mercati vintage o dell'usato. Oppure scambiandomeli con amici e parenti".

E poi i mezzi di trasporto: c'è chi ha smesso di utilizzare l'aereo e quasi tutti prediligono la bicicletta per gli spostamenti in città. "Un modo- secondo Stefania Lodi- per fare la differenza dal punto di vista inquinante e per fare anche dell'attività fisica senza spendere soldi in palestra". Per il resto, spiegano le attiviste, ogni giorno è una sfida e ogni situazione è potenzialmente un'occasione. Secondo Emanuela, per mettere in pratica i principi di ecologia e cercare di "andare controcorrente rispetto alle proposte di un sistema, quello in cui viviamo, che sono ancora abbastanza prepotenti rispetto alle possibilità di scegliere". (Pan/ Dire)