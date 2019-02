Inquinamento, ecco come il verde può aiutarci a contrastarlo - VIDEO

Le piante possono contribuire a ridurre l’inquinamento dentro casa, oltre ad abbellirla e a ridurre lo stress psicologico. In che modo il verde può aiutarci a contrastare l'inquinamento?

Il Laboratorio aria della Fondazione innovazone urbana ha intervistato Rita Baraldi dell'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, esperta dei rapporti tra suolo, pianta e atmosfera, per capire quale ruolo può giocare la presenza del verde nel contrastare l’inquinamento.

"Si parla spesso di inquinamento esterno -si legge nell'intervista- ma passiamo molto tempo in ambienti chiusi, a casa, a scuola, a lavoro: abbiamo chiesto quindi se le piante possono aiutare anche a contrastare l’inquinamento “indoor”, cioè interno, molto spesso altrettanto elevato. La Baraldi conferma che come per l’esterno, non possono risolvere da sole il problema, ma possono dare un contributo importante e quantificabile.

Il segreto è affiancare alla presenza di piante alcune buone pratiche che tutti noi possiamo facilmente mettere in atto: ad esempio, acquistare mobili eco-friendly, cioè privi di sostanze tossiche, utilizzare prodotti per la pulizia della casa più naturali, aprire le finestre per garantire ricircolo d’aria nelle ore in cui c’è meno traffico, informarsi sui nuovi sistemi di filtraggio di aria che stanno nascendo sul mercato. “E poi curare il verde che uno ha: fortunatamente l’aria non ha confini, non possiamo costruire muri per contenere l’aria e quindi intervenire sul mio giardino, il mio terrazzo o il mio tetto, piantando ad esempio piccoli alberi o arbusti, significa fare la differenza come cittadino”.

Basti pensare che a Bologna quasi il 50 per centop del verde della città è privato. È stato inoltre dimostrato che vivere in un ambiente verde migliora l’attività lavorativa e diminuisce lo stres”. Un motivo in più per spingere amministrazioni, aziende e cittadini ad andare insieme in questa direzione".