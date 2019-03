Giornata mondiale dell'acqua: 'bar Tito' alla Cirenaica riempie le bottiglie gratis

Per lanciare l'iniziativa hanno scelto la Giornata Mondiale dell'Acqua i gestori del "Bar Tito", al 111/c di via Bentivogli, nel quartiere Cirenaica: "Da oggi siamo ufficialmente un punto di rifornimento delle vostre borracce".

Ma cosa si sono inventati? "Credeteci o no, ma al bar, oltre al Bologna, al basket, al vino, ai panini e a playboy, abbiamo a cuore anche l’ecologia". In pratica hanno prodotto delle borracce personalizzate con il logo del locale, che sono in vendita, e possono essere riempite gratuitamente in loco e sempre.

I tre baristi hanno fatto installare un depuratore di acqua che contribuisce a diminuire l'utilizzo delle bottiglie di plastica.

A supportare l'iniziativa c'è "RefillMyBottle", un portale e una mappa online che identifica tutti i luoghi dove entrare e riempire la loro bottiglia di acqua potabile gratuita o pagando una tariffa minima. Gli aderenti sono una "comunità di viaggiatori responsabili, abitanti consapevoli e titolari di aziende consapevoli che agiscono contro i rifiuti di plastica. Offriamo una semplice alternativa all'acquisto di acqua in bottiglia e il nostro obiettivo è ridurre il numero di bottiglie di plastica monouso utilizzate inutilmente in tutto il mondo", si legge sul sito.