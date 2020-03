Blocco per Coronavirus ed effetti sullo smog, Arpae: "Meno auto sì, ma l'equazione non è così semplice"

Scuole e negozi chiusi, spostamenti limitati al minimo necessario: le strade sono poco trafficate, le corsie dei viali libere e i veicoli ridotti al minimo. Bene per l'ambiente, abbiamo pensato tutti, dando un occhio ai dati recenti sulla qualità dell'aria. Ma non è così semplice risolvere l'equazione delle PM10, così come spiega Vanes Poluzzi, responsabile qualità dell'aria di Arpae.

"Dal 26 febbraio in poi, è vero, ci sono stati miglioramenti della qualità dell'aria. Con l'ordinanza per Coronavirus del 23 febbraio 2020 che ha chiuso le scuole il traffico si è certamente ridotto, ma è anche bene dire che arrivavamo da giorni in cui il valore delle PM10 era molto alto e ancora martedì 24 e mercoledì 25 febbraio i valori erano parecchio elevati nonostante il blocco. Gli effetti dello smog intenso insomma ha la 'coda lunga', per dirla in modo semplice e comprensibile".

"E' successo poi che il 26 febbraio sono arrivate delle perturbazioni su tutta l'Emilia Romagna e ciò ha creato quel rimescolamneto dell'aria a tutte le quote che l'ha resa più 'buona'. Condizione climatica che è rimasta tale anche per i 10 giorni successivi, fino a circa il 5/6 marzo, quando la ventilazione si è placata ed ecco che subito vanno su i grafici del PM10 con superamento dei limiti da Parma a Bologna Nord, su tutta la zona di pianura".

Insomma, significa che il calo è da attribuire a una base si partenza di valori alti e a un clima favorevole e non al blocco del traffico? "E' evidente di come i flussi di traffico siano calati e probabilmente c'è stato anche una diminuzione (da verificare) di attività e produzione industriale, ma è anche vero che stando tutti in casa ed essendo ancora praticamente inverno il riscaldamento spesso viene alzato. Non è semplice fare un bilancio e sarebbero necessari dati concreti e un'analisi sui flussi di inqunamento per settore. Stiamo transitando dalla stagione invernale alla primavera e in questo periodo dell'anno (con maggiore ventilazione) di solito ci fa assistere a una diminuzione 'fisiologica' dello smog".

