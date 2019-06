Rifiuti, Budrio: dal 1° luglio scatta il nuovo sistema di raccolta differenziata

Sarà operativo dal 1 luglio il nuovo sistema di raccolta differenziata a Budrio. Le modifiche saranno applicate nelle sole zone urbane del capoluogo e delle frazioni,mentre nelle aree rurali le modalità di raccolta non subiranno variazioni. Lo rende noto il Comune.

Cosa cambia

Saranno introdotte Isole Ecologiche di Base nelle zone urbane per i seguenti rifiuti: Plastica, Carta, Organico, Vetro e verrà sospeso il servizio Economobile così come quello dei due K-Tank.



Resta invariata per tutti la raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati (bidoncino grigio), e quindi è confermato il sistema a tariffazione puntuale che permette di controllare le quantità dell’indifferenziato: resta inoltre invariata ovunque la raccolta domiciliare degli sfalci e potature (sacco verde)

Così come non cambia assolutamente nulla rispetto ad ora, per la Raccolta domiciliare nelle zone rurali e resterà come ora anche il servizio dedicato alla raccolta rifiuti delle attività produttive ( Aziende ed Esercizi commerciali)

Svuotamento isole ecologiche

Le isole ecologiche di Base verranno svuotate con queste frequenze: carta e plastica, una volta a settimana, organico, due volte a settimana.

I contenitori dell’organico delle Isole Ecologiche verranno sanificati con prodotti enzimatici 15 volte nel corso dell’anno. Il lavaggio esterno dei contenitori delle Isole ecologiche avverrà 1 volta l’anno per carta e plastica e due volte l’anno per l’organico. La pulizia dell’area delle isole ecologiche sarà effettuata 3-4 volte la settimane ed anche di più in caso di necessità.