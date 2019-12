ExtraBo: nel cuore di Bologna inaugurato nuovo spazio dedicato al verde | FOTO-VIDEO

Nel cuore di Bologna è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato al verde di Bologna e della Città metropolitana. Di fronte alla Fontana del Nettuno - angolo via Rizzoli, extraBo sará il pinto di riferimento di informazione turistica attraverso il quale Bologna compie un altro passo in avanti nell’importante progetto sulla qualità dell’accoglienza.

“I sindaci adesso fanno anche le guide turistiche - commenta sorridendo il primo cittadino Virginio Merola durante il taglio del nastro - Abbiamo un grandissimo patrimonio naturale e l’Appennino, grazie alle sue eccellenze , si sta facendo conoscere anche oltre i confini locali e nazionali , partendo dalla Rocchetta Mattei all’agriturismo”. Presenti venti sindaci della cintura bolognese , che puntano su questo progetto per incrementare il turismo nelle proprie località .

“Questa è la casa di tutti i sindaci e di tutti i milioni di cittadini a cui abbiamo deciso di raccontare il verde e le meraviglie del nostro territorio , tra i più belli d’Italia” ha sottolinea to l’assessore Matteo Lepore. Fortemente voluto da Comune Bologna e da Città metropolitana, con la gestione operativa di BolognaWelcome , extraBo vuole far conoscere un’area estesa che va dalla città ai sui Parchi, dalla pianura all’Appennino , da Imola al Corno alle Scale: 133mila ettari di colline e 160mila di pianure da esplorare, ricche di corsi d acqua , itinerari ciclabili e percorsi a piedi. Il punto informativo è strutturato in tre diversi ambienti : l’area ingresso con materiale informativo in tutte le lingue ,mappe , foto e video .

Un’area con postazioni computer per osservare e conoscere autonomamente il materiale a disposizione e una terza sala dedicata a incontri e laboratori dedicato anche ai bambini.

Dal 14 dicembre al 5 gennaio 2020, i protagonisti del territorio si alterneranno nei diversi weekend per animare lo spazio , alla scoperta della Pianura, Appennino e Imolese, tra conferenze stampa, workshop fotografici e racconti.

