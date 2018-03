Gap - promuovere le green technologies italiane all'estero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il prossimo 22 Marzo 2018 a Bologna, presso l'Hotel I Portici in Via Indipendenza 69, si terrà l'evento di presentazione "GREEN ACTION PLATFORM - SOUTH AFRICA" che vedrà la presentazione di GAP SA, la prima associazione italo-sudafricana volta a promuovere le Green Technologies italiane in Sudafrica. GAP SA è una Non Profit Organisation registrata in Sudafrica alla quale partecipano imprese ed istituzioni italiane e sudafricane unite dall’obiettivo comune di identificare progetti e realizzare infrastrutture nel settore ambientale in Sudafrica. GAP SA, unico strumento del genere in Italia, nasce per promuovere e trasferire il know-how e l’innovazione tecnologica italiana in Sudafrica, con una struttura composta da tre livelli di azione e partnership: istituzionale, scientifico e imprenditoriale ed è regolata da uno statuto e da un regolamento interno condiviso dai membri. Le Green Tecnologies sono oggi una grande frontiera del business internazionale e Roncucci&Partners, specializzata nel progettare e realizzare percorsi di internazionalizzazione d’impresa, lavora con grande impegno da molti anni in tale ambito. Durante l'evento interverranno: - Errol Gradwell, Chairperson di GAP SA e CEO di Ewseta - Giovanni Roncucci, Co-Chairperson di GAP SA e CEO di Roncucci&Partners - Lindiwe Mkhonza, Rappresentante delle aziende sudafricane di GAP SA e CEO di ChiefKazi - Francesco Aliano, Rappresentante delle aziende italiane di GAP SA e CEO di AF Frigo Clima Impianti Seguirà un light cocktail. L'evento è gratuito ma si prega di confermare la propria presenza. Per maggiori informazioni e per iscrivervi all'evento: c.pasini@roncucciandpartners.com - info@roncucciandpartners.com - 051 255676