L'associazione bolognese Rete Asset e Lifegate Energy promuovono le energie rinnovbili

Lifegate Energy e l'associazione bolognese Rete Asset uniscono le forze per promuovere le energie rinnovabili e a impatto zero. Promuovere l’energia rinnovabile, sensibilizzare cittadini, artigiani e tecnici verso le energie pulite, gli impianti a basse emissioni e il risparmio energetico, divulgare uno stile di vita eco compatibile. Questi sono i principali contenuti dell’accordo firmato in data odierna tra LifeGate Energy s.r.l. e l’associazione Rete Asset. “La partnership con Rete Asset - ha dichiarato Enea Roveda – Amministratore Delegato del Gruppo LifeGate, - consente di avvicinarci sempre più al mondo degli artigiani installatori e dei cittadini. Per noi, che siamo stati per lungo tempo fornitori di energia alle imprese, si tratta di un settore in parte ancora da esplorare, cosa che intendiamo fare con l’aiuto di Rete Asset con cui condividiamo i valori di sostenibilità, impegno nel rispetto dell’ambiente, e attenzione verso il cittadino cliente che si manifesta con la politica della chiarezza, della semplicità e della trasparenza. Vogliamo che chiunque usi la nostra energia abbia ben chiara la nostra filosofia, ovvero che l'energia di LifeGate è pulita e a Impatto Zero®, e che non trattiamo e non tratteremo mai altre forme di energia sporca. Vogliamo condividere una visione del mondo e siamo i primi a crederci fino in fondo.” “L’accordo con LifeGate Energy è un passo importante per Rete Asset nella direzione che da sempre contraddistingue l’associazione, vale a dire promuovere una coscienza ambientale che si traduca in azioni concrete e immediate per il Pianeta – ha dichiarato Gianangelo Vacchetti, cofondatore di Rete Asset. Azioni concrete, dicevo, come riqualificare energeticamente gli immobili, promuovere l’efficienza energetica e l’uso di energie pulite. LifeGate Energy è da tanti anni garanzia di serietà poiché è sempre stata fedele ai principi su cui ha costruito la propria offerta commerciale di energia pulita. I soci e la community di Rete Asset potranno usufruire in prima persona, e anche offrire ai propri clienti, conoscenti, amici, l’energia elettrica e il gas di LifeGate, sicuri di avere alle spalle un fornitore affidabile e serio, in grado di garantire forniture qualitativamente ed eticamente al massimo livello.” LifeGate Energy s.r.l., da oltre quindici anni, fornisce energia pulita a Impatto Zero® alle imprese e ai privati cittadini. Utilizza esclusivamente energia elettrica da idroelettrico, solare ed eolico. Impatto Zero® è il primo progetto italiano di calcolo, compensazione e riduzione delle emissioni di CO2 da servizi e prodotti. Utilizza un metodo proprietario per determinare le quantità di CO2eq dell’attività oggetto di analisi e l’esatta estensione delle aree verdi necessarie per riassorbirle. LifeGate Energy ha sede a Milano ed è parte del gruppo LifeGate s.p.a, che da vent’anni mette a disposizione informazioni, progetti e servizi coinvolgendo una rete sempre più ampia di persone, imprese, ONG, istituzioni che vogliono impegnarsi attivamente al cambiamento per un futuro sostenibile. Rete Asset, è un'associazione che dal 2016, associa impiantisti, artigiani, tecnici e amministratori di condominio che si occupano di energia rinnovabile, riqualificazione energetica, efficientamento e sicurezza antisismica. Ha sede a Bologna, in viale Masini 4,dove progetta e sviluppa soluzioni per agevolare i propri soci. Si propone tramite il sito web, la newsletter periodica e la partecipazione a fiere ed eventi di importanza nazionale.