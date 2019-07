Calderara plastic free: vietati bicchieri, piatti e sacchetti nelle mense e feste paesane

A decorrere dal primo Ottobre 2019 "divieto su tutto il Territorio Comunale dell’uso di bicchieri, piatti, posate e sacchetti di plastica monouso non compostabili nel corso di sagre ed eventi pubblici nonché nelle mense pubbliche". E' quanto si legge sull'ordinanza numero 19 del 23 luglio, firmata dal sindaco di Calderara Giampiero Falzone.

La violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00 (art. 7 - bis del D.lgs. n. 267/2000). L'incarico di far rispettare il divieto spetta alla Polizia Locale e alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Tuttavia, il termine ulitmo parte dal 1° Gennaio 2020, ovvero il tempo utile per consentire l’esaurimento delle scorte). Sono dunque vietati su tutto il Territorio Comunale la vendita e l'uso, anche nelle mense private, di bicchieri, piatti, posate e sacchetti

di plastica monouso non compostabili, nonché la vendita e l’uso di bastoncini per l’igiene.

La validità dell'ordinanza è "a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’albo pretorio".