Day Gruppo up regala ai partner la Rebox, doggy bag anti spreco alimentare

Day Gruppo Up, smart company che opera nel mercato dei servizi alle imprese e alla persona, lancia un importante progetto di CSR contro lo spreco alimentare, abbracciando un progetto etico ed ecologico dedicato ai propri partner affiliati e agli utilizzatori del servizio buoni pasto. Dai primi di marzo i locali del centro di Bologna riceveranno in omaggio le doggy bag Day, che potranno distribuire ai clienti che vorranno portare a casa gli avanzi e contribuire così al risparmio alimentare. Pratico, colorato, ecologico: il contenitore ReBox consegnato può essere conservato in frigorifero o messo direttamente nel microonde grazie alla composizione della vaschetta interna, studiata appositamente per la conservazione del cibo. Stampato su carta riciclata con una riduzione del 15% della cellulosa proveniente da alberi, ReBox è il frutto della ricerca di una startup innovativa e si inserisce all’interno di un più ampio progetto di salvaguardia del pianeta, uno dei valori fondamentali promossi dal gruppo UP, la cooperativa internazionale di cui Day è la filiale italiana. Il progetto di Day fa da volano all’App anti-spreco-alimentare LastMinuteSottoCasa (LMSC), che sarà lanciata prossimamente sul territorio a partire da Bologna e che è in linea con la filosofia innovatrice del gruppo Up riguardo alla sostenibilità e alla difesa dell’ambiente. LSMC nasce con l’obiettivo di trasformare le eccedenze alimentari in risorsa, sia lato esercente che consumatore. Si tratta di una start up che propone una formula semplice e originale di marketing di prossimità: per evitare che prodotti alimentari in eccedenza vengano gettati a fine giornata, l’esercente pubblica sulla App (disponibile per iOS e Android) un annuncio “last minute” che viene visualizzato tramite notifica push in tempo reale da tutti coloro che si trovano nelle vicinanze e che possono acquistare un prodotto fresco, ad un prezzo scontato dal 40% in su. Marc Buisson, Presidente e AD di Day Gruppo Up: “L’omaggio delle ReBox ai nostri affiliati è la concretizzazione di uno dei valori fondamentali che muovono le nostre iniziative: la salvaguardia del pianeta attraverso il contrasto allo spreco alimentare. Con questa iniziativa annunciamo il prossimo lancio di LastMinuteSottoCasa, una app rivoluzionaria per gli esercizi di prossimità e i loro clienti. Entrambe le iniziative hanno la doppia funzione di sensibilizzare sia gli esercenti sia i clienti finali. Il progetto rappresenta per noi un importante tassello di un più ampio programma di responsabilità sociale che interesserà nei prossimi mesi le principali città d’Italia.” A certificare e premiare il grande sforzo realizzato dall’azienda in questo senso è Ecovadis, piattaforma di valutazione che opera in circa 150 settori merceologici e 95 Paesi nel mondo. Day in Italia ha ottenuto il livello GOLD, uno dei punteggi più alti tra le 19 filiali del Gruppo UP nel mondo.