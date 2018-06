Apre la macchina mangia-bottiglie, rilascia buoni sconto per fare la spesa

Arriva a San Lazzaro di Savena l'ecocompattatore che rilascia buoni sconto per fare la spesa in cambio di bottiglie in plastica, flaconi e lattine in alluminio.

La macchina “mangia-bottiglie” sarà inaugurata oggi al Circolo Arci in via Bellaria, alle 11, e permetterà di risparmiare sugli acquisti presso il supermercato Conad di San Lazzaro, in via Emilia 43 (dove è già attivo dallo scorso dicembre un primo ecocompattatore), presso il supermercato biologico NaturaSì a San Lazzaro e presso altre attività commerciali della città che hanno già aderito all’iniziativa di tutela ambientale.

L’elenco completo dei negozi aderenti con relative promozioni è consultabile sull’App Riciclia (scaricabile sia in versione Android sia Apple).

Al taglio del nastro sono stati invitati i bambini dei centri estivi ai quali verrà regalato simbolicamente un ghiacciolo in cambio di due bottiglie in plastica. Parteciperà il sindaco di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, che ha dimostrato grande interesse nei confronti dell’iniziativa che premia i cittadini più virtuosi e aiuta l’ambiente, insieme al vicesindaco Marina Malpensa e all’assessore all’Ambiente Massimo Bertuzzi.

COME FUNZIONA

Ad ogni inserimento di bottiglie in PET, flaconi in HDPE (detersivi, shampoo, eccetera) e lattine in alluminio l’ecocompattatore rilascia un scontrino sul quale sono indicati i Punti Ambiente validi come buono sconto per fare la spesa. E’ anche possibile utilizzare la propria tessera sanitaria come “borsellino elettronico” per accumulare e memorizzare i Punti Ambiente al fine di stampare lo scontrino in un secondo momento, risparmiando così carta. Attenzione non devono essere conferiti: bottiglie in vetro, scatole di pelati/conserve, scatolame (cibo per animali), tetrapak.