Arriva il “mangia-bottiglie” al Naturasì di via Po: rilascia sconti per fare la spesa

Sarà inaugurata sabato 15 settembre alle 11 al supermercato biologico Natura Sì in via Po 3 a Bologna una nuova macchina “mangia-bottiglie” che rilascia buoni sconto per risparmiare sulla spesa ad ogni conferimento di bottiglie e flaconi in plastica (PET e HDPE).

L’iniziativa di tutela ambientale vuole premiare le famiglie che contribuiscono in prima persona al miglioramento della raccolta differenziata in città: ogni 10 bottiglie (o flaconi) inseriti nel “mangia-bottiglie” viene infatti riconosciuto uno sconto di 50 centesimi da spendere al supermercato NaturaSì in via Po (su una spesa minima di 7,5 €), ma anche presso tutti i punti vendita NaturaSì di Bologna, Casalecchio e San Lazzaro.

Per usufruire della riduzione è sufficiente presentare lo scontrino che viene rilasciato dalla macchina alle casse del supermercato. Si tratta della seconda attrezzatura di questo tipo installata presso un punto vendita NaturaSì a Bologna, la prima macchina “mangia-bottiglie” è infatti già operativa da più di un anno nel punto vendita in viale della Repubblica, e ha riscosso grande interesse da parte del pubblico.

Presso i NaturaSì di Bologna, Casalecchio e San Lazzaro è anche possibile utilizzare anche i buoni sconto emessi dalla macchina “mangia-bottiglie” operativa dalla scorsa estate al Circolo Arci a San Lazzaro di Savena (via Bellaria 7). Per scoprire dove sono le macchine “mangia-bottiglie” a Bologna, la provincia che attualmente conta il maggior numero di installazioni di questo tipo, ma anche in tutta Italia, è possibile scaricare l’App Riciclia, disponibile sia in versione Android che Apple.