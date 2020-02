Biglietto unico per bus, people mover e treni ai dipendenti del Marconi

Un biglietto unico per viaggiare sulle navette del People mover di Marconi Express, sugli autobus urbani, suburbani e interurbani del bacino di Bologna di Tper, e sui treni del Servizio ferroviario metropolitano (in area urbana, sulle linee da e per Casalecchio, San Lazzaro, Rastignano, Portomaggiore e Vignola). Lo avranno, sotto forma di abbonamento annuale a prezzo convenzionato, i lavoratori dell'aeroporto di Bologna. E non avranno solo quello: disporranno anche di un carnet di 100 minuti di car sharing con Corrente (con nuovi stalli vicini al terminal passeggeri, all'interno della wait zone). Le novita' arrivano grazie al varo del Piano di mobilita' sostenibile per i lavoratori della comunita' aeroportuale maturato "in una logica di sempre maggiore attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile e della responsabilita' sociale d'impresa" e grazie agli accordi di mobility management firmati a fine dicembre con il Comune di Bologna ed in collaborazione con Tper, Marconi Express e Corrente. L'abbonamento annuale a prezzo convenzionato, acquistabile online su piattaforma dedicata Tper-AdB e caricabile sulla tessera MiMuovo, nasce nella logica di 'MaaS' che sta per 'Mobility as a service': e', spiegano dal Marconi, "una nuova modalita' di pianificazione e fruizione degli spostamenti, che consente di accedere a tutti i mezzi necessari da un'unica piattaforma, pagando con abbonamento e ottenendo suggerimenti su soluzioni e percorsi migliori".

L'Aeroporto di Bologna e' il primo scalo italiano a realizzare questo strumento "altamente innovativo e sostenibile, a beneficio della collettivita' per cio' che riguarda l'aspetto ambientale, ma anche con un vantaggio economico e di tempi di spostamento per il dipendente".

Per chi continuera' ad utilizzare l'auto privata negli spostamenti casa-lavoro, viene incentivato il ricorso al car pooling aziendale dei dipendenti di AdB, con l'utilizzo della app Jojob e l'attivazione di premi dedicati ai dipendenti piu' "virtuosi" (abbonamenti gratuiti alla palestra aziendale, abbonamenti al bike sharing, minuti di car sharing Corrente, sconti sul trasporto pubblico).

La societa' di gestione del Marconi promuove anche l'utilizzo delle biciclette, attraverso l'accesso ai contributi erogati dal Comune di Bologna per l'acquisto di bici e cargo bici a pedalata assistita (grazie agli accordi sottoscritti da AdB: il beneficio vale per tutti i lavoratori della Comunita' aeroportuale, anche se non residenti nel Comune di Bologna) e con la realizzazione di nuovi spazi di sosta e rastrelliere in aeroporto. Nell'ambito della Conferenza dei servizi per l'approvazione del Masterplan, inoltre, AdB si e' impegnata a migliorare l'accessibilita' ciclabile, in collaborazione con gli enti locali, sia verso il Comune di Bologna che verso quello di Calderara di Reno, con inserimento del polo aeroportuale nella rete cicloturistica. Il Piano di mobilita' sostenibile dell'aeroporto ha preso il via dalla mappatura delle abitudini di spostamento dei lavoratori, con un sondaggio anonimo cui hanno partecipato oltre 500 dipendenti delle diverse realta' aeroportuali, finalizzato ad individuare nuove soluzioni di trasporto, piu' sostenibili ed economiche.

