Blocco auto: il 10 febbraio domenica ecologica a Bologna, Imola e nell'agglomerato

Torna il blocco auto a Bologna e hinterland. La prossima "domenica ecologica" sarà quella del 10 febbraio. Oltre al capoluogo e Imola, sono coinvolti i Comuni dell'agglomerato di Bologna: Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa.

Nei comuni di Argelato e Castel Maggiore, in considerazione della situazione provocata dall'alluvione dello scorso fine settimana, non ci saranno restrizioni alla circolazione.

Le limitazioni alla circolazione riguardano i veicoli benzina fino all'euro 1, diesel fino all'euro 3 e ciclomotori pre euro. Sono previste deroghe a tutela di particolari necessità quotidiane: esentati, fra gli altri, lavoratori turnisti, chi si sposta per cura e assistenza e i meno abbienti con Isee annuo fino a 14mila euro (qui tutte le deroghe previste ai limiti alla circolazione dei veicoli).

Le prossime domeniche ecologiche, delle otto previste per la stagione 2018/2019, omogenee su tutto il territorio bolognese, saranno il 17 febbraio, 3 e 24 marzo.

Blocco traffico Bologna, info per i cittadini

La Città metropolitana informa tramite sms (o mail) della domenica ecologica i 4.000 iscritti al servizio di Alert. Qui è possibile iscriversi al servizio e ricevere l’avviso delle prossime domeniche e le allerte sui blocchi emergenziali in caso di sforamenti dei livelli di smog.

E' anche disponibile l’app “Che Aria è” attraverso cui tutti i cittadini potranno avere un’informazione semplice e costante sullo stato della qualità dell’aria, ricevere suggerimenti e consigli sui comportamenti corretti che riducano l’impatto dell’inquinamento atmosferico e i rischi per la salute. Si può accedere al servizio visitando il sito www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/laboratorioaria oppure scaricando l’applicazione gratuita “Che Aria è” per ora disponibile su Play Store (per Android) e su App Store (per iOS).