Mobilità, bonus dal Comune se rinunci all'auto

Arrivano i "bonus mobilità" a Bologna. Il Comune sta studiando come erogarli "in favore di quei cittadini che dismetteranno il veicolo privato". Lo ha annunciato l'assessore alla Mobilità, Irene Priolo, oggi durante una commissione dedicata al car sharing.

I bonus, spiega Priolo, rientreranno tra i provvedimenti legati all'introduzione della Ztl ambientale, pensata per arrivare a una progressiva esclusione dei mezzi più inquinanti, ma si tratta di un provvedimento "molto articolato", sottolinea l'assessore, assicurando che il lavoro sul dossier è a buon punto.

Priolo cita l'esempio di Milano e l'istituzione della nuova Area B: nel capoluogo lombardo la misura è partita e "mi sembra che non ci sia stato alcun terremoto. La città sta reagendo bene" e anche a Bologna l'amministrazione "sempre di più vuole mettere in campo politiche di sostenibilità ampie". Rientra in quest'ottica la Ztl ambientale e, con essa, anche i "bonus mobilità".

Resta da capire come come funzioneranno, ma Priolo per ora non dice di più.

Ztl ambientale

La ZTLA è il perimetro in cui l'accesso ad alcune categorie di veicoli è limitato da fasce orarie e controllato da varchi.